«Бежит впереди телеги»: В Кремле разоблачили санкционную стратегию Канады
Песков: Канада «бежит впереди телеги» по вопросу антироссийских санкций
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Канада переходит все границы разумного, продолжая вводить новые санкции против россиян. Такое мнение он высказал после введения ограничительных мер в отношение членов семьи первого российского лидера Бориса Ельцина.
Песков — о санкциях Канады. Видео © Telegram / Зарубин
Оттава, таким образом, демонстрирует свою готовность к максимально жёстким рестрикциям, действуя излишне поспешно. Так Песков прокомментировал ситуацию журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги, всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Накануне правительство Канады расширило санкционные списки, включив туда людей окружение первого президента России Бориса Ельцина. Так, в перечне оказалась его дочь Татьяна Юмашева.