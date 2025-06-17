Канада наложила санкции на дочь Ельцина

Правительство Канады расширило санкционные списки, включив туда людей окружение первого президента России Бориса Ельцина. Так, в перечне оказалась его дочь Татьяна Юмашева.

Согласно документам, Татьяна Борисовна Юмашева (Дьяченко) и её муж, Валентин Борисович Юмашев, включены в санкционный список.

После саммита G7 Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 77 человек и 39 компаний, а также торговля примерно тысячей наименований товаров и 201 судно, якобы имеющее отношение к России.