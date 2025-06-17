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17 июня, 18:51

Канада наложила санкции на дочь Ельцина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Правительство Канады расширило санкционные списки, включив туда людей окружение первого президента России Бориса Ельцина. Так, в перечне оказалась его дочь Татьяна Юмашева.

Согласно документам, Татьяна Борисовна Юмашева (Дьяченко) и её муж, Валентин Борисович Юмашев, включены в санкционный список.

После саммита G7 Канада объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 77 человек и 39 компаний, а также торговля примерно тысячей наименований товаров и 201 судно, якобы имеющее отношение к России.

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Тем временем в России на новые санкции реагируют с иронией. Министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев, ранее включённый в украинский санкционный список, назвал это «государственной наградой».

Милена Скрипальщикова
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