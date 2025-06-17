В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Киеву
Карни: Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму $1,5 млрд
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Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет Reuters.
«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше двух миллиардов канадских долларов», — сказал политик на встрече с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.
Он уточнил, что пакет помощи будет включать в себя беспилотники, боеприпасы и другие виды вооружения.
Ранее стало известно, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде не состоится. Диалог главы Белого дома и главаря киевского режима сорвался, так как президент США досрочно уехал из Канады. Сам саммит начался 15 июня. Трамп пробыл там менее десяти часов. За этот короткий период республиканец успел дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России.