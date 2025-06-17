В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Киеву

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет Reuters.

«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше двух миллиардов канадских долларов», — сказал политик на встрече с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

Он уточнил, что пакет помощи будет включать в себя беспилотники, боеприпасы и другие виды вооружения.