Трамп и Зеленский не встретятся на полях саммита G7 в Канаде

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита G7 не состоится в связи с досрочным отъездом из Канады американского лидера. На это обратила внимание газета Die Presse.

«Сегодня Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита «Группы семи». Теперь встреча сорвалась, потому что президент США досрочно уехал», — пишет газета.

В свою очередь, Зеленский накануне посетил Вену, после чего направился в Канаду.