Трамп и Зеленский не встретятся на полях саммита G7 в Канаде
Die Presse: Встреча Трампа с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде не состоится
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита G7 не состоится в связи с досрочным отъездом из Канады американского лидера. На это обратила внимание газета Die Presse.
«Сегодня Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита «Группы семи». Теперь встреча сорвалась, потому что президент США досрочно уехал», — пишет газета.
В свою очередь, Зеленский накануне посетил Вену, после чего направился в Канаду.
Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Президент США пробыл на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За этот короткий период он успел не только дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России, но и обратиться с призывом к немедленной эвакуации населения Тегерана. Мероприятие он покинул досрочно.