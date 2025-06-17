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17 июня, 07:56

Трамп и Зеленский не встретятся на полях саммита G7 в Канаде

Die Presse: Встреча Трампа с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде не состоится

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита G7 не состоится в связи с досрочным отъездом из Канады американского лидера. На это обратила внимание газета Die Presse.

«Сегодня Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита «Группы семи». Теперь встреча сорвалась, потому что президент США досрочно уехал», — пишет газета.

В свою очередь, Зеленский накануне посетил Вену, после чего направился в Канаду.

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Саммит «Большой семёрки» в Канаде начался 15 июня. Президент США пробыл на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За этот короткий период он успел не только дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России, но и обратиться с призывом к немедленной эвакуации населения Тегерана. Мероприятие он покинул досрочно.

Мария Любицкая
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