Дикая угроза: Проведению саммита G7 могут помешать медведи

При организации саммита G7 в канадском округе Кананаскис возникла неожиданная проблема — высокая активность медведей гризли в данной местности за последние недели. В целях безопасности власти закрыли часть территории, пишет The Guardian.

В частности, перекрыта дорога через тропу Питера Лоухида, где обнаружили гризли, поедающего тушу животного. Также закрыта зона округа Кананаскис, где обитает медведица с двумя детёнышами.