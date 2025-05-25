«Санкции от шута»: Помощник Рамзана Кадырова жёстко ответил Зеленскому

Помощник главы Чеченской Республики и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев с сарказмом прокомментировал решение главаря киевского режима Владимира Зеленского включить его в санкционный список. По его словам, это можно считать государственной наградой.

«Очередной «страшный» санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев в своём Telegram-канале.

Согласно официальным данным, санкции введены бессрочно с десятилетним сроком действия. Меры затронули ряд лиц, связанных с различными сферами, однако конкретные причины включения в список не уточняются.