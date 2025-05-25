«Санкции от шута»: Помощник Рамзана Кадырова жёстко ответил Зеленскому
Ахмед Дудаев высмеял санкции Зеленского, назвав их государственной наградой
Ахмед Дудаев и Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Ахмед Дудаев / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Помощник главы Чеченской Республики и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев с сарказмом прокомментировал решение главаря киевского режима Владимира Зеленского включить его в санкционный список. По его словам, это можно считать государственной наградой.
«Очередной «страшный» санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — написал Дудаев в своём Telegram-канале.
Согласно официальным данным, санкции введены бессрочно с десятилетним сроком действия. Меры затронули ряд лиц, связанных с различными сферами, однако конкретные причины включения в список не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский ввёл санкции против помощника Кадырова и ещё девяти физлиц. В частности, под ограничения попали сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и экс-парламентарий Игорь Мосийчук. Под эти меры подпали также руководитель «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и трое владельцев казино PIN-UP: Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов.