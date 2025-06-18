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18 июня, 07:34

Премьер Канады жёстко прошёлся по Трампу после его слов об исключении России из G8

Politico: Карни неоднозначно ответил на слова Трампа об исключении РФ из G8

Марк Карни и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Марк Карни и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на высказывания президента США Дональда Трампа об исключении России из G8. Политик сделал это после возвращения американского лидера в Белый дом с саммита, сообщает Politico.

Вначале Карни не стал напрямую оспаривать слова Трампа о том, что исключение России из «Большой восьмерки» было вызвано личной неприязнью лидеров и задело президента РФ Владимира Путина.

«Карни, со своей стороны, не стал сразу противоречить Трампу, когда тот заявил, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров», — говорится в публикации.

После отъезда Трампа с саммита Карни на своей итоговой пресс-конференции выразил более жесткую позицию. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России в 2014 году стало «личным оскорблением» для украинцев и жителей полуострова, и именно это привело к исключению Москвы из G8.

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К слову, премьер-министр Канады уже не в первый раз демонстрирует свой колкий характер. На саммите G7 возникла напряжённая ситуация: Карни не дал президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы, фактически лишив его слова. Параллельно с этим, глава киевского режима Владимир Зеленский покинул встречу «Большой семерки» разочарованным, поскольку не получил поддержки, которую ждал от Штатов.

Алиса Хуссаин
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