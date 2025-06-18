Премьер Канады жёстко прошёлся по Трампу после его слов об исключении России из G8

Премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на высказывания президента США Дональда Трампа об исключении России из G8. Политик сделал это после возвращения американского лидера в Белый дом с саммита, сообщает Politico.

Вначале Карни не стал напрямую оспаривать слова Трампа о том, что исключение России из «Большой восьмерки» было вызвано личной неприязнью лидеров и задело президента РФ Владимира Путина.

«Карни, со своей стороны, не стал сразу противоречить Трампу, когда тот заявил, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров», — говорится в публикации.