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18 июня, 06:25

«Кололись, рыдали»: Захарова назвала позорищем саммит G7 в Канаде

Захарова: Страны G7 уподобились мышам, которые сквозь боль и слёзы грызли кактус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Саммит G7 обернулся настоящим фиаско, где страны-участницы уподобились мышам, которые, несмотря на боль и слёзы, продолжали грызть кактус. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, мероприятие прошло без участия России и не затронуло её интересы, подчеркнув его оторванность от реальности. Захарова отметила, что ключевым итогом встречи стало признание странами G7 огромных финансовых потерь, вызванных антироссийскими санкциями.

«Мыши, которые ели кактус — кололись, рыдали», — отметила дипломат.

Дипломат также указала на отсутствие у «семёрки» свежих идей, ценностей или философских ориентиров. По её мнению, без России, которая в прошлом задавала тон в «восьмёрке» и привносила трезвый взгляд, G7 скатывается к пустому единодушию, лишённому силы и смысла

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Саммит «Большой семёрки» проходил с 15 по 17 июня. На заключительный день, 17 июня, была запланирована личная встреча Зеленского и Трампа, однако в последний момент американский лидер вернулся в Вашингтон.

Оксана Попова
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