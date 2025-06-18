Саммит G7 обернулся настоящим фиаско, где страны-участницы уподобились мышам, которые, несмотря на боль и слёзы, продолжали грызть кактус. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, мероприятие прошло без участия России и не затронуло её интересы, подчеркнув его оторванность от реальности. Захарова отметила, что ключевым итогом встречи стало признание странами G7 огромных финансовых потерь, вызванных антироссийскими санкциями.

«Мыши, которые ели кактус — кололись, рыдали», — отметила дипломат.

Дипломат также указала на отсутствие у «семёрки» свежих идей, ценностей или философских ориентиров. По её мнению, без России, которая в прошлом задавала тон в «восьмёрке» и привносила трезвый взгляд, G7 скатывается к пустому единодушию, лишённому силы и смысла