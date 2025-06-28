Выглядят «секси», но неэффективны: Фицо оценил новый пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сомнения в эффективности нового, 18-го пакета санкций ЕС против России. Как сообщает агентство Ruptly, словацкий лидер охарактеризовал предлагаемые меры как «секси», но бесполезные на практике.

Фицо назвал новый пакет санкций ЕС против России не эффективным. Видео © Х / Viory Video

Фицо подчеркнул, что вокруг этого санкционного пакета создано много шума, однако реального влияния на ситуацию он не окажет. Политик напомнил, что все предыдущие ограничительные меры не принесли ожидаемых результатов, и новый пакет вряд ли станет исключением.