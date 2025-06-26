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26 июня, 20:18

Словакия заблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето, заблокировав утверждение 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает издание Index.

Ранее против данного пакета санкций уже выступила Венгрия, демонстрируя растущий раскол среди членов союза. В то же время Германия в лице канцлера Мерца продолжает настаивать на усилении экономического давления на Россию, считая это единственным действенным инструментом влияния.

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Позиция США по этому вопросу остаётся сдержанной. Госдепартамент во главе с Марко Рубио выражает сомнения в эффективности новых санкций, опасаясь, что они могут осложнить перспективы переговорного процесса.

Артём Гапоненко
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