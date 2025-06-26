Словакия заблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето, заблокировав утверждение 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает издание Index.
Ранее против данного пакета санкций уже выступила Венгрия, демонстрируя растущий раскол среди членов союза. В то же время Германия в лице канцлера Мерца продолжает настаивать на усилении экономического давления на Россию, считая это единственным действенным инструментом влияния.
Позиция США по этому вопросу остаётся сдержанной. Госдепартамент во главе с Марко Рубио выражает сомнения в эффективности новых санкций, опасаясь, что они могут осложнить перспективы переговорного процесса.