Словакия заблокировала принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС

На саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето, заблокировав утверждение 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает издание Index.

Ранее против данного пакета санкций уже выступила Венгрия, демонстрируя растущий раскол среди членов союза. В то же время Германия в лице канцлера Мерца продолжает настаивать на усилении экономического давления на Россию, считая это единственным действенным инструментом влияния.