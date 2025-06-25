Мерц призвал Трампа поддержать новые санкции против России

Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путем, заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию, чтобы добиться мирного разрешения ситуации, и призвал США поддержать новый пакет санкций.

«Не будет военного решения этого конфликта. Мы должны повысить экономическое давление на Москву. Но только этого [18-го пакета санкций] не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — заявил Мерц.

Политик добавил, что на полях саммита НАТО он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передав ему, что Европейский Союз хотел бы видеть введение новых ограничений против России и со стороны Соединённых Штатов.