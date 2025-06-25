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25 июня, 15:57

Мерц призвал Трампа поддержать новые санкции против России

Мерц: Конфликт на Украине не решить военным путем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Конфликт на Украине не может быть разрешён военным путем, заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц. При этом подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию, чтобы добиться мирного разрешения ситуации, и призвал США поддержать новый пакет санкций.

«Не будет военного решения этого конфликта. Мы должны повысить экономическое давление на Москву. Но только этого [18-го пакета санкций] не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — заявил Мерц.

Политик добавил, что на полях саммита НАТО он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передав ему, что Европейский Союз хотел бы видеть введение новых ограничений против России и со стороны Соединённых Штатов.

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Напомним, что на полях саммита НАТО Трамп также встретился с Владимиром Зеленским. Их диалог длился всего 40 минут. Встреча прошла в закрытом формате, без участия прессы и каких-либо трансляций.

Полина Никифорова
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