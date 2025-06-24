Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа, в особенности ФРГ, допустили ошибку, игнорируя предостережения балтийских стран относительно исходящих от России угроз. По его словам, Берлин слишком долго пренебрегал предупреждениями об «империалистической политике» Москвы, но теперь осознал свой просчёт.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет», — заявил он.

Мерц подчеркнул, что безопасность Литвы теперь воспринимается как безопасность самой Германии. Канцлер ФРГ также пообещал превратить бундесвер в самую мощную армию континента. Он уточнил, что это решение обусловлено не давлением США или американского лидера Дональда Трампа, а собственным пониманием ситуации, так как «Россия активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе всего евроатлантического региона».