Австралия ввела санкции против певца Shaman и ряда граждан России

Австралийское правительство расширило санкционный список, включив в него российских журналистов, руководителей предприятий, а также заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

«Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в отношении 37 граждан и 7 организаций», — подчеркнула Вонг.

Она уточнила, что под рестрикции попали компании оборонной, энергетической, транспортной и страховой сфер, а также лица, «распространяющие российскую пропаганду».

В санкционный список, помимо прочих, вошли члены правлений «Газпром нефти», Газпромбанка (ГПБ), энергетической компании «Русгидро» и группы компаний «Совкомфлот». Кроме того, ограничения коснулись гендиректора компании «Татавтодор» Айрата Шаймиева и главы Татарстана Рустама Минниханова. Под санкциями теперь и артист Ярослав Дронов (Shaman), гендиректор News Media Арам Габрелянов, актёр Вячеслав Манучаров, замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский и гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

Среди компаний, попавших под санкции, значатся российская страховая компания «Согласие», АО «Микрон», производитель процессоров «Байкал электроникс» и другие организации.