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25 июня, 11:32

«Потеряли бы возможность»: Рубио объяснил отказ США ужесточать санкции против России

Рубио: США не хотят ужесточать санкции против РФ, чтобы не сорвать переговоры

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

В США высказались против ужесточения санкций в отношении России, так как это может негативно сказаться на мирных переговорах по Украине. Такое заявление сделал глава Госдепа Марко Рубио.

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?», — сказал он в интервью изданию Politico.

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До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует усиливать санкции против России. К слову, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что его страна выступает за отсрочку обсуждения 18-го пакета антироссийских санкций. По его словам, он поручил главе МИД официально запросить перенос дискуссии.

Мария Любицкая
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