«Потеряли бы возможность»: Рубио объяснил отказ США ужесточать санкции против России

В США высказались против ужесточения санкций в отношении России, так как это может негативно сказаться на мирных переговорах по Украине. Такое заявление сделал глава Госдепа Марко Рубио.

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями, — мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?», — сказал он в интервью изданию Politico.