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15 июня, 09:54

Фицо: Словакия будет требовать переноса заседания ЕС по антироссийским санкциям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия выступает за отсрочку рассмотрения очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

«В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. Life.ru), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России», — сказал он.

Словацкий политик подчеркнул, что он поручил своему министру иностранных дел официально ходатайствовать о переносе дискуссии, запланированной на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Премьер-министр Фицо настаивает на том, что прежде чем вводить новые ограничения, необходимо урегулировать вопросы, связанные с реализацией плана REPowerEU. Эта инициатива направлена на полный отказ Европы от импорта российского газа, нефти и ядерного топлива.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 18-й пакет санкций против России могут принять в ЕС уже на следующей неделе. Фицо уже тогда отметил, что Словакия не поддержит его, поскольку это оставит страну без газа, нефти и ядерного топлива из РФ. В МИД России пообещали, что страна найдёт чем ответить Евросоюзу на такой шаг.

Владимир Озеров
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