Фицо: Словакия будет требовать переноса заседания ЕС по антироссийским санкциям

Словакия выступает за отсрочку рассмотрения очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо.

«В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. Life.ru), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России», — сказал он.

Словацкий политик подчеркнул, что он поручил своему министру иностранных дел официально ходатайствовать о переносе дискуссии, запланированной на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС.