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Регион
26 июня, 22:36

На саммите ЕС не смогли принять 18-й пакет санкций против России

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

На саммите Евросоюза не удалось принять 18-й пакет ограничительных мер против России. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе итоговой пресс-конференции.

Он уточнил, что работа над санкционным пакетом, находящимся на продвинутой стадии, будет продолжена. По данным дипломатических кругов в Брюсселе, инициатива была заблокирована Словакией. В связи с этим вопрос повторно вынесут на обсуждение постоянных представителей государств-членов ЕС.

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Как ранее сообщали словацкие СМИ, премьер-министр страны Роберт Фицо воспользовался правом вето, что помешало утверждению нового пакета ограничений в отношении России. Против новых рестрикций также выступила Венгрия.

Артём Гапоненко
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