Зеленский ввёл новые санкции против 52 физических и 34 юридических лиц России
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Владимир Зеленский утвердил указ, который вводит в действие санкционные меры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 34 российских организаций. Среди них значатся акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» и «Институт новых углеродных материалов и технологий». Указ был опубликован на сайте ОП.
В списке также фигурируют компании «Триема» — поставщик электронных компонентов и оборудования, «Унихимтек» — производитель высокотехнологичной продукции, «Финвал Энерго» — поставляет промышленные запчасти и оборудование, а также «Альфа-Сталь», специализирующаяся на металлопрокате.
Помимо юридических лиц, санкции затрагивают 52 физических лица из России. Глава офиса Зеленского, Андрей Ермак сообщил, что ограничения направлены на организации и граждан, которые обеспечивают производство боевых дронов и поставляют оборудование для российского ВПК.
В перечень санкционных мер входят блокировка активов на территории Украины, аннулирование разрешительных документов и визитов официального характера, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых договорённостей, а также ограничение культурных и научных связей. Кроме того, в рамках санкций все перечисленные будут лишены украинских государственных наград.
Приходится Зеленскому теперь отдуваться в одиночку, ведь ранее Евросоюз не сумел утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Такое решение заблокировала Словакия, как и обещал до начала саммита ЕС словацкий премьер-министр Роберт Фицо.