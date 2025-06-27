Зеленский ввёл новые санкции против 52 физических и 34 юридических лиц России

Владимир Зеленский утвердил указ, который вводит в действие санкционные меры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 34 российских организаций. Среди них значатся акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» и «Институт новых углеродных материалов и технологий». Указ был опубликован на сайте ОП.

В списке также фигурируют компании «Триема» — поставщик электронных компонентов и оборудования, «Унихимтек» — производитель высокотехнологичной продукции, «Финвал Энерго» — поставляет промышленные запчасти и оборудование, а также «Альфа-Сталь», специализирующаяся на металлопрокате.

Помимо юридических лиц, санкции затрагивают 52 физических лица из России. Глава офиса Зеленского, Андрей Ермак сообщил, что ограничения направлены на организации и граждан, которые обеспечивают производство боевых дронов и поставляют оборудование для российского ВПК.