Фицо пообещал заблокировать новый пакет санкций против РФ сегодня в Брюсселе

Словакия озвучила свою принципиальную позицию относительно 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава откажется поддержать новые ограничительные меры в предстоящую пятницу.

«Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций», — сказал Фицо перед поездкой на сегодняшний саммит ЕС в Брюсселе.

Словакия потребует отсрочки голосования по санкциям. В случае, если вопрос всё же будет вынесен на рассмотрение, республика готова применить право вето, отметил словацкий политик.

Ключевым условием для Словакии является урегулирование ситуации с потенциальной полной остановкой импорта российских энергоресурсов в страны ЕС. Фицо подчеркнул, что решение по санкциям должно быть отложено до тех пор, пока у Евросоюза нет гарантии его энергетической безопасности.