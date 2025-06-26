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26 июня, 08:10

Фицо пообещал заблокировать новый пакет санкций против РФ сегодня в Брюсселе

Фицо: Сегодня в Брюсселе Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Словакия озвучила свою принципиальную позицию относительно 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава откажется поддержать новые ограничительные меры в предстоящую пятницу.

«Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций», — сказал Фицо перед поездкой на сегодняшний саммит ЕС в Брюсселе.

Словакия потребует отсрочки голосования по санкциям. В случае, если вопрос всё же будет вынесен на рассмотрение, республика готова применить право вето, отметил словацкий политик.

Ключевым условием для Словакии является урегулирование ситуации с потенциальной полной остановкой импорта российских энергоресурсов в страны ЕС. Фицо подчеркнул, что решение по санкциям должно быть отложено до тех пор, пока у Евросоюза нет гарантии его энергетической безопасности.

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Ранее немецкий канцлер Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно разрешить военным путём, поэтому экономические санкции против России надо опять усилить. Он призвал президента США присоединиться к такому решению, однако в Штатах не считают, что это поможет делу. По словам главы Госдепа Рубио, новые ограничения поставят под угрозу переговоры.

Владимир Озеров
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