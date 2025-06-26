Фицо пообещал заблокировать новый пакет санкций против РФ сегодня в Брюсселе
Фицо: Сегодня в Брюсселе Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против ЕС
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Словакия озвучила свою принципиальную позицию относительно 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава откажется поддержать новые ограничительные меры в предстоящую пятницу.
«Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций», — сказал Фицо перед поездкой на сегодняшний саммит ЕС в Брюсселе.
Словакия потребует отсрочки голосования по санкциям. В случае, если вопрос всё же будет вынесен на рассмотрение, республика готова применить право вето, отметил словацкий политик.
Ключевым условием для Словакии является урегулирование ситуации с потенциальной полной остановкой импорта российских энергоресурсов в страны ЕС. Фицо подчеркнул, что решение по санкциям должно быть отложено до тех пор, пока у Евросоюза нет гарантии его энергетической безопасности.
Ранее немецкий канцлер Мерц заявил, что конфликт на Украине невозможно разрешить военным путём, поэтому экономические санкции против России надо опять усилить. Он призвал президента США присоединиться к такому решению, однако в Штатах не считают, что это поможет делу. По словам главы Госдепа Рубио, новые ограничения поставят под угрозу переговоры.