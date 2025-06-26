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Регион
26 июня, 05:48

Белоусов предупредил Европу о потрясениях из-за конфликта на Украине

Белоусов: Затягивание боевых действий на Украине угрожает стабильности всего ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Затягивание боевых действий на Украине путём накачивания Киева оружием несёт прямую угрозу стабильности всего региона. Европе пора остановиться и сосредоточиться на урегулировании конфликта, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае,

Андрей Белоусов выступил на заседании ШОС. Видео © Минобороны России

Белоусов обвинил политически обессиленный Киев в переходе к террористическим методам, утверждая, что при поддержке европейских стран ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру и мирное население на территории России.

«Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал министр на мероприятии.

Глава Минобороны России Белоусов встретился с китайским коллегой в Циндао
Глава Минобороны России Белоусов встретился с китайским коллегой в Циндао

Ранее президент США, обещавший разрешить украинский конфликт за 24 часа, признал, что он оказался куда сложнее, чем он думал. Глава Белого дома отметил, что ситуация совершенно вышла из-под контроля. Теперь он настаивает на смене стратегии по урегулированию.

Владимир Озеров
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