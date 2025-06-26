Затягивание боевых действий на Украине путём накачивания Киева оружием несёт прямую угрозу стабильности всего региона. Европе пора остановиться и сосредоточиться на урегулировании конфликта, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае,

Андрей Белоусов выступил на заседании ШОС. Видео © Минобороны России

Белоусов обвинил политически обессиленный Киев в переходе к террористическим методам, утверждая, что при поддержке европейских стран ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру и мирное население на территории России.

«Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал министр на мероприятии.