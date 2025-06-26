Белоусов предупредил Европу о потрясениях из-за конфликта на Украине
Белоусов: Затягивание боевых действий на Украине угрожает стабильности всего ЕС
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Затягивание боевых действий на Украине путём накачивания Киева оружием несёт прямую угрозу стабильности всего региона. Европе пора остановиться и сосредоточиться на урегулировании конфликта, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае,
Андрей Белоусов выступил на заседании ШОС. Видео © Минобороны России
Белоусов обвинил политически обессиленный Киев в переходе к террористическим методам, утверждая, что при поддержке европейских стран ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру и мирное население на территории России.
«Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал министр на мероприятии.
Ранее президент США, обещавший разрешить украинский конфликт за 24 часа, признал, что он оказался куда сложнее, чем он думал. Глава Белого дома отметил, что ситуация совершенно вышла из-под контроля. Теперь он настаивает на смене стратегии по урегулированию.