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25 июня, 13:22

Глава Минобороны России Белоусов встретился с китайским коллегой в Циндао

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Обложка © Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры со своим китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем, которые состоялись в Циндао. О ходе встречи сообщили в Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне», – заявил Белоусов.

По его словам, ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные отношения между лидерами двух стран. Министр отметил, что Россия рассчитывает на плодотворное сотрудничество с товарищами из Китая, в том числе на площадке Шанхайской организации (ШОС).

Белоусов уверен, что данная встреча послужит тому, чтобы укреплять стратегическое партнёрство в оборонной сфере. Он также поблагодарил Дун Цзюня за участие китайского парадного расчёта в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и напомнил, что государства совместно отмечают разгром нацистской армии, а также победу Китая над Японией в войне 1937-1945 годов.

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Напомним, ранее Белоусов прибыл в Китай на саммит глав минобороны стран-участниц ШОС. В повестке дня мероприятия значатся актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, при этом особое внимание будет уделено развитию многостороннего оборонного сотрудничества между странами-участницами.

Юлия Сафиулина
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