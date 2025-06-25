Глава Минобороны России Белоусов встретился с китайским коллегой в Циндао
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Обложка © Telegram / Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры со своим китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем, которые состоялись в Циндао. О ходе встречи сообщили в Минобороны РФ.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с коллегой из КНР Дун Цзюнем. Видео © Telegram / Минобороны России
«Дружественные отношения России и Китая сохраняют восходящую динамику развития по всем направлениям и находятся на беспрецедентно высоком уровне», – заявил Белоусов.
По его словам, ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные отношения между лидерами двух стран. Министр отметил, что Россия рассчитывает на плодотворное сотрудничество с товарищами из Китая, в том числе на площадке Шанхайской организации (ШОС).
Белоусов уверен, что данная встреча послужит тому, чтобы укреплять стратегическое партнёрство в оборонной сфере. Он также поблагодарил Дун Цзюня за участие китайского парадного расчёта в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и напомнил, что государства совместно отмечают разгром нацистской армии, а также победу Китая над Японией в войне 1937-1945 годов.
Напомним, ранее Белоусов прибыл в Китай на саммит глав минобороны стран-участниц ШОС. В повестке дня мероприятия значатся актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, при этом особое внимание будет уделено развитию многостороннего оборонного сотрудничества между странами-участницами.