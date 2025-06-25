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25 июня, 07:25

Минобороны: Белоусов прибыл в Китай на совещание глав военных ведомств стран ШОС

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в китайский город Циндао, где 26 июня примет участие в совещании министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основными участниками форума станут главы военных ведомств всех стран-членов ШОС, а также руководящие представители Региональной антитеррористической структуры организации. В повестке дня мероприятия значатся актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, при этом особое внимание будет уделено развитию многостороннего оборонного сотрудничества между странами-участницами.

В рамках деловой программы совещания на его полях запланирована серия двусторонних встреч Белоусова с главами военных ведомств стран-участниц. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества, а также проведут консультации по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности.

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Ранее Белоусов на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что в этом году Вооружённые силы страны получат свыше 13 тысяч молодых офицеров. Все они прошли подготовку в 39 военных учебных заведениях России.

Алиса Хуссаин
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