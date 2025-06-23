Белоусов назвал опыт СВО ключевым преимуществом Армии России

Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с выпускниками военных и силовых вузов отметил, что боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, превращается в одно из главных преимуществ российской армии. По его словам, крайне важно не только сохранить этот ценный ресурс, но и передать его будущим поколениям военных, включив в систему подготовки личного состава.