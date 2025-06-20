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Регион
20 июня, 16:38

«Где ступает нога русского солдата, то наше»: Путин напомнил Киеву старинное правило

Путин рассказал о «старинном русском правиле», которое забыла Украина в годы СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам ПМЭФ о «старинном русском правиле», которое сейчас работает в зоне спецоперации. По словам политика, там, «где ступала нога русского солдата, то наше». При этом Путин призвал не рассматривать его высказывание как знак агрессии, так как у Киева было много шансов избежать прямого противостояния.

Владимир Путин на ПМЭФ. Видео © Life.ru

«Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило — там, где ступает нога русского солдата, то наше. Но я не хочу чтобы это выглядело милитаристски. На самом деле мы предлагали на каждом этапе этих событий остановиться. И говорили: давайте сейчас договариваться», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что развитие событий в зоне боевых действий показывает неизбежность ухудшения ситуации для киевских властей, так как ВСУ стремительно отступают под натиском российских войск.

Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ
Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ

Накануне Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств заявил, что возможная передача ракет Taurus украинской стороне Германией не окажет существенного влияния на ход боевых действий, однако окончательно подорвёт отношения между Берлином и Москвой.

Татьяна Миссуми
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