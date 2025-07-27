Стармер хочет обсудить с Трампом пути завершения конфликта на Украине
Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен обсудить способы завершения конфликта на Украине во время личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на источники.
Переговоры запланированы на 28 июля и пройдут в Шотландии, где Трамп находится с визитом до 29 июля. В ходе встречи Стармер также поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины, а основной темой обсуждения станет торговое соглашение между США и Великобританией.
Кроме того, лидеры двух стран затронут ситуацию в секторе Газа, что может стать одним из наиболее сложных вопросов в их разговоре из-за различий в позициях по этому поводу. Перед вылетом в Великобританию Трамп заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в прекращении огня и выразил мнение, что они «хотят умереть».
Ранее Life.ru писал, что Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц назвали Россию непосредственной угрозой Европе. Британский и германский лидеры заключили новый договор об оборонном сотрудничестве.