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Регион
26 июля, 18:37

Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

Фидан: Стамбул может стать площадкой для переговоров России, США и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTOODM / BTWImages

Обложка © Shutterstock / FOTOODM / BTWImages

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности проведения трёхсторонней встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле. Выступая на пресс-конференции, он выразил надежду, что переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоятся в ближайшее время под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Надеюсь, что в ближайшее время это произойдёт. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента», — сказал Фидан.

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Как сообщалось ранее, 23 июля состоялся третий этап российско-украинских переговоров, которые проводились в формате закрытых консультаций. Перед основной частью обсуждений состоялась приватная встреча руководителей делегаций — Владимира Мединского с Рустемом Умеровым. По завершении переговорного процесса российский представитель сделал официальное заявление, полная видеозапись которого была размещена на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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