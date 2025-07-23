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23 июля, 17:43

В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Обе делегации — и российская, и украинская — прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Обе делегации — и российская, и украинская — прибыли во дворец Чираган в Стамбуле. Фото © Александр Рюмин/ТАСС

Обе делегации — и российская, и украинская — прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, третий раунд переговоров начался.

Ранее главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Напомним, сегодня, 23 июля, проходит уже третий раунд переговоров между РФ и Украиной. Российская переговорная группа во главе с Владимиром Мединским продолжает свою работу в прежнем составе. Украинскую, как и ранее, возглавляет Рустем Умеров, но уже новой должности. Состав украинской группы ранее для Life.ru оценил политолог.

Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.

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Александра Вишнякова
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