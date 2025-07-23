В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Обе делегации — и российская, и украинская — прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, третий раунд переговоров начался.

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Мединский прилетел на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Первый раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Главным итогом переговоров стали масштабные обмены пленными, а также передача Киеву 6000 тел бойцов ВСУ.