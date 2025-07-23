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23 июля, 10:17

«Придурковатая»: Политолог оценил обновлённый состав делегации Украины на переговорах с РФ

Политолог Дудчак: Позиция Украины на переговорах будет такой же придурковатой

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Состав делегации Украины на переговорах с Россией не так важен, поскольку переговорная группа Киева нужна только для того, чтобы изобразить готовность к диалогу, но не действовать и принимать решения. Об этом Life.ru заявил политолог Александр Дудчак.

Позиция Украины всё равно не изменится, будет такая же придурковатая, как и в прошлые разы. Будут изображать: вы хотели, чтобы мы приехали, — мы приехали. Перед Трампом можно будет отчитаться, что они приехали, а Россия на компромиссы не идёт. Конечно, Россия не будет идти на условия, на которых настаивает Украина.

Александр Дудчак

Политолог

Присутствие в составе украинской переговорной группы представителя Генштаба тоже не играет никакой роли — вряд ли он будет согласовывать отвод украинских войск с территории четырёх российских областей, подчеркнул Дудчак.

«Я так думаю, что список территорий, с которых Украина должна будет вывести свои войска, может быть увеличен на этих переговорах», — заключил политолог.

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Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Третий, ориентировочно, состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Предварительно, российская делегация продолжит свою работу в прежнем составе, она уже вылетела в Турцию. Тем временем Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.

Екатерина Хмелева
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