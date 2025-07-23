«Придурковатая»: Политолог оценил обновлённый состав делегации Украины на переговорах с РФ

Позиция Украины всё равно не изменится, будет такая же придурковатая, как и в прошлые разы. Будут изображать: вы хотели, чтобы мы приехали, — мы приехали. Перед Трампом можно будет отчитаться, что они приехали, а Россия на компромиссы не идёт. Конечно, Россия не будет идти на условия, на которых настаивает Украина.