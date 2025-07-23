Количественный состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменится

Российская сторона на стамбульских переговорах продолжит свою работу в прежнем составе. Переговорная группа включает в себя четырёх основных представителей и четырёх экспертов.

«Состав российской делегации тот же. В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.