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23 июля, 07:32

Количественный состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменится

ТАСС: Российская делегация в Стамбуле состоит из 4 основных членов и 4 экспертов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Российская сторона на стамбульских переговорах продолжит свою работу в прежнем составе. Переговорная группа включает в себя четырёх основных представителей и четырёх экспертов.

«Состав российской делегации тот же. В составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Во дворце Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры, ведутся монтажные работы
Во дворце Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры, ведутся монтажные работы

Дата третьего раунда переговоров российской и украинской сторон долгое время не была определена. Позднее стало известно, что встреча делегаций состоится в среду, 23 июля, во дворце Чираган. Начало намечено на 19:00 по московскому времени. Известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский увеличил число представителей Киева на переговорах с 12 до 14 человек.

Ольга Сливченко
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