Во дворце Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры, ведутся монтажные работы
РИАН: На территории стамбульского дворца Чираган начались монтажные работы
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На территории стамбульского дворца Чираган начались монтажные работы по установке шатров. Ранее в данном здании проходил второй раунд переговоров между российской и украинскими делегациями.
Строители устанавливают фасады с надписью «Стамбул 23 июля 2025», сообщает корреспондент РИА «Новости». Примечательно, что вокруг дворца нет никаких заграждений или усиленных мер охраны.
Напомним, ранее назывались разные даты третьего раунда переговоров России и Украины. Позднее появились сообщения, что встреча пройдёт в среду, 23 июля.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новоиспечённый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили, что получили предложение. При этом Россия давно была готова к новому раунду переговоров, но из Киева долгое время не поступало никаких сигналов на этот счёт. В Кремле заявили, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми Москва и Киев обменялись в ходе второго раунда переговоров.