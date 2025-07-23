Во дворце Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры, ведутся монтажные работы

На территории стамбульского дворца Чираган начались монтажные работы по установке шатров. Ранее в данном здании проходил второй раунд переговоров между российской и украинскими делегациями.

Строители устанавливают фасады с надписью «Стамбул 23 июля 2025», сообщает корреспондент РИА «Новости». Примечательно, что вокруг дворца нет никаких заграждений или усиленных мер охраны.