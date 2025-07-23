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23 июля, 07:04

Во дворце Чираган в Стамбуле, где могут пройти переговоры, ведутся монтажные работы

РИАН: На территории стамбульского дворца Чираган начались монтажные работы

Обложка © Wikipedia / Diego Delso

Обложка © Wikipedia / Diego Delso

На территории стамбульского дворца Чираган начались монтажные работы по установке шатров. Ранее в данном здании проходил второй раунд переговоров между российской и украинскими делегациями.

Строители устанавливают фасады с надписью «Стамбул 23 июля 2025», сообщает корреспондент РИА «Новости». Примечательно, что вокруг дворца нет никаких заграждений или усиленных мер охраны.

Зеленский анонсировал переговоры с Россией в Стамбуле 23 июля
Зеленский анонсировал переговоры с Россией в Стамбуле 23 июля

Напомним, ранее назывались разные даты третьего раунда переговоров России и Украины. Позднее появились сообщения, что встреча пройдёт в среду, 23 июля.

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новоиспечённый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили, что получили предложение. При этом Россия давно была готова к новому раунду переговоров, но из Киева долгое время не поступало никаких сигналов на этот счёт. В Кремле заявили, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми Москва и Киев обменялись в ходе второго раунда переговоров.

Мария Любицкая
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