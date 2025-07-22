Переговоры России и Украины состоятся в Стамбуле в среду, 23 июля, пишут СМИ
«Интерфакс»: Переговоры РФ и Украины назначены на 23 июля в Стамбуле
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Переговоры России и Украины, направленные на разрешение конфликта, состоятся 23 июля в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника, осведомлёных о процессе подготовки.
«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — пишет агентство со ссылкой на источник в Стамбуле.
Также эту информацию подтвердил источник в Москве.
Ранее называлось несколько дат очередной встречи делегаций. Так, например, сообщалось третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 24 июля. В Госдуме заявляли, что в ходе переговоров может обсуждаться обмен пленными. А в Кремле призвали не ждать чудес от новой встречи.
Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. Позже Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили, что получили предложение. При этом Россия давно была готова к новому раунду переговоров, но из Киева долгое время не поступало никаких сигналов на этот счёт.