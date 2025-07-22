Переговоры России и Украины состоятся в Стамбуле в среду, 23 июля, пишут СМИ

Переговоры России и Украины, направленные на разрешение конфликта, состоятся 23 июля в Стамбуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника, осведомлёных о процессе подготовки.

«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — пишет агентство со ссылкой на источник в Стамбуле.

Также эту информацию подтвердил источник в Москве.