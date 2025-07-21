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21 июля, 18:56

ТАСС: Третий раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля в Стамбуле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 24 июля и пройдёт в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.

По информации собеседника агентства, российская и украинская делегации могут прибыть в турецкий город уже 23 июля.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о планах проведения следующей встречи российской и украинской делегаций в Турции 23 июля. По его словам, основными темами предстоящих переговоров станут обмены пленными и организация «встречи на уровне лидеров». Официально в Москве не подтверждали переговоры в эти даты.

Юния Ларсон
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