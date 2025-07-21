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21 июля, 18:22

Зеленский анонсировал переговоры с Россией в Стамбуле 23 июля

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке к переговорам с российской стороной, которые должны состояться в среду, 23 июля в Турции. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, отметив, что обсудил детали предстоящей встречи с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

«Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — заявил экс-комик.

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Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном проведении нового раунда переговоров на этой неделе. По словам Зеленского, встреча может пройти в Стамбуле — городе, который уже неоднократно становился площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Экс-комик вновь выразил желание провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Артём Гапоненко
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