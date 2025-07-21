Зеленский анонсировал переговоры с Россией в Стамбуле 23 июля

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о подготовке к переговорам с российской стороной, которые должны состояться в среду, 23 июля в Турции. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении, отметив, что обсудил детали предстоящей встречи с новым секретарем СНБО Рустемом Умеровым.