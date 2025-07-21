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21 июля, 09:02

Новый раунд переговоров России и Украины ожидается в Стамбуле в конце недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Новый этап переговоров между Россией и Украиной, по предварительной информации, планируют провести в Стамбуле в завершении этой недели. Об этом сообщил информированный источник ТАСС.

«Речь идёт о конце недели, даты уточняются», — говорится в сообщении.

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Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести очередной раунд переговоров с Россией на текущей неделе, при этом площадкой вновь выбран Стамбул. Турецкие власти уже назвали дату предстоящей встречи между делегациями России и Украины. В то же время киевский лидер выразил готовность лично обсудить вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным. В немецких СМИ высказываются предположения, что Зеленский, возможно, достиг определённых договорённостей с Соединёнными Штатами.

Николь Вербер
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