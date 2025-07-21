Новый раунд переговоров в Стамбуле может стать последней возможностью для киевского режима и его западных сторонников договориться с Россией. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

«Это последний шанс для западников и Киева. Украинцам следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с ещё большими проблемами», – говорится в сообщении.

Авторы статьи напомнили, что Россия неоднократно предоставляла как западным странам, так и киевскому режиму множество возможностей для переговоров. Однако в последнее время ни один западный лидер за исключением президента США Дональда Трампа не подходил к этому вопросу серьёзно.