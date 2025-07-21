Будет только хуже: В Турции раскрыли, что ждёт Зеленского в случае провала переговоров в Стамбуле
DikGAZETE: Третий раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для Киева
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Новый раунд переговоров в Стамбуле может стать последней возможностью для киевского режима и его западных сторонников договориться с Россией. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.
«Это последний шанс для западников и Киева. Украинцам следует сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с ещё большими проблемами», – говорится в сообщении.
Авторы статьи напомнили, что Россия неоднократно предоставляла как западным странам, так и киевскому режиму множество возможностей для переговоров. Однако в последнее время ни один западный лидер за исключением президента США Дональда Трампа не подходил к этому вопросу серьёзно.
«Ответственность за это лежит не на Москве, а на западных лидерах и их инструменте – киевском режиме», – подчёркивается в публикации.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул важность проведения третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом именно в Стамбуле.