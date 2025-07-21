В Турции объявили дату третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта может пройти в Стамбуле 23—24 июля. Об этом сообщает турецкое издание İndependent Türkçe.

Официальных подтверждений этих сведений пока нет, но неназванные дипломатические источники дали понять журналистам, что третий раунд переговоров пройдёт 23—24 июля, — в среду и четверг. При этом стороны пока не выбрали место встречи.