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20 июля, 11:37

Стамбул останется площадкой для нового раунда переговоров РФ и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Стамбул станет площадкой для нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник ТАCС.

«Да, Стамбул является приемлемой площадкой», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, детали проведения встречи ещё уточняются.

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В мае и июне в Стамбуле состоялись два раунда переговоров между Россией и Украиной. Главным результатом стали масштабные обмены военнопленными. В начале июля РФ, при посредничестве Турции, направила Киеву новое предложение о возобновлении мирного диалога. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан.

Александра Мышляева
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