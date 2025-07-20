Стамбул останется площадкой для нового раунда переговоров РФ и Украины

Стамбул станет площадкой для нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник ТАCС.

«Да, Стамбул является приемлемой площадкой», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, детали проведения встречи ещё уточняются.

В мае и июне в Стамбуле состоялись два раунда переговоров между Россией и Украиной. Главным результатом стали масштабные обмены военнопленными. В начале июля РФ, при посредничестве Турции, направила Киеву новое предложение о возобновлении мирного диалога. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стамбульский формат переговоров с Украиной ещё не исчерпан.