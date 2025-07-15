Формат исчерпан: Киев перестал упоминать третий раунд переговоров с РФ, заявил Лавров
Лавров допустил, что Киев считает формат переговоров в Стамбуле исчерпанным
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Украина перестала упоминать третий раунд переговоров с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Третий раунд переговоров, который мы предложили начать на неделе с 22 июня, до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают западные кураторы», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Китае.
Также Лавров отметил, что в Киеве пытаются сделать вид, что уровень делегации России якобы недостаточно высокий. При этом сами они планируют менять состав делегации, и вот главный переговорщик — министр обороны Рустем Умеров — уезжает послом в США.
Глава МИД РФ считает, что стамбульский формат российско-украинских переговоров ещё не исчерпан. Но если Киев считает его исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам. Лавров предположил, что лидеры стран Европы пытаются запретить Украине вести переговоры с Россией.
«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
Напомним, ранее стало известно, что Умеров покидает пост министра обороны Украины, чтобы отправиться послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Место Умерова займёт Денис Шмыгаль, уходящий с должности премьер-министра Украины. Главой правительства станет первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
Первый раунд переговоров РФ и Киева состоялся 16 мая в Стамбуле, в результате него стороны обменялись пленными. Второй раунд прошёл 2 июня, где была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Российская делегация также предлагала временное прекращение огня для организации вывоза тел погибших, однако это предложение Киев отклонил. Ожидалось, что третий раунд пройдёт после 22 июня, но украинские власти пока не проявляют инициативы в этом вопросе.