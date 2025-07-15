Формат исчерпан: Киев перестал упоминать третий раунд переговоров с РФ, заявил Лавров

Украина перестала упоминать третий раунд переговоров с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Третий раунд переговоров, который мы предложили начать на неделе с 22 июня, до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, каких-либо советах, которые им дают западные кураторы», — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Китае.

Также Лавров отметил, что в Киеве пытаются сделать вид, что уровень делегации России якобы недостаточно высокий. При этом сами они планируют менять состав делегации, и вот главный переговорщик — министр обороны Рустем Умеров — уезжает послом в США.

Глава МИД РФ считает, что стамбульский формат российско-украинских переговоров ещё не исчерпан. Но если Киев считает его исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам. Лавров предположил, что лидеры стран Европы пытаются запретить Украине вести переговоры с Россией.

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.