Владимир Зеленский планирует заменить посла Украины в США Оксану Маркарову, сообщает «Общественное. Новости» со ссылкой на источники в офисе президента. В американской администрации, по данным издания, были недовольны работой дипломата. Кроме того, Маркарова якобы поддерживала тесные связи с Демократической партией США, что вызывало критику со стороны республиканцев.

Напомним, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале 2025 года посол Украины в США Оксана Маркарова испытала откровенный испанский стыд, наблюдая за неловкой сценой в Овальном кабинете. Президента Украины открыто одёрнули за чрезмерные требования и отсутствие конкретных результатов на фронте, что вызвало заметное напряжение в атмосфере встречи. Маркарова, находясь рядом, пыталась сохранить дипломатическое выражение лица, но её смущение выдавало всё — от напряжённой осанки до взглядов в пол. Для украинской стороны это стало болезненным напоминанием о том, как меняется тональность диалога даже с ближайшими союзниками.