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16 июня, 13:20

В Раде заявили, что отставка украинского премьера Шмыгаля — уже решённый вопрос

Депутат Рады Железняк: Офис Зеленского решил уволить премьер-министра Шмыгаля

Денис Шмыгаль. Обложка © РИА Новости

Денис Шмыгаль. Обложка © РИА Новости

Офис президента Украины готовит масштабную кадровую перестановку. Решение о смещении Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра и полной замене кабинета министров уже принято, что подтверждают сразу три источника, утверждает нардеп Ярослав Железняк.

«Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время Офис президента Украины планирует всё же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято», — написал депутат в соцсетях.

Наиболее вероятной кандидатурой на пост главы правительства называется Юлия Свириденко, ныне занимающая должности первого вице-премьера и министра экономики. Для реализации этих планов потребуется внесение небольшой законодательной поправки, после чего ожидается «добровольная» отставка украинского премьер-министра.

«Сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечёт отставку всего правительства. Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового «Шмыгаля». Ну и всех министров в новое правительство», — полагает Железняк.

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Ранее бывший спикер Верховной рады Разумков начал добиваться отставки Дениса Шмыгаля. Он высказал недовольство тем, как в стране идут дела. К примеру, у Украины нет денег, чтоб обеспечивать армию, темпы производства падают, а предприниматели уходят с рынка. По его словам, если у премьер-министра есть совесть, то он должен уйти.

Владимир Озеров
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