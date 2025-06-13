«Правительство в отставку»: На Украине готовят глобальные изменения

На Украине депутат, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков инициировал процесс отставки правительства Незалежной во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В своих социальных сетях он высказал недовольство тем, что стало со страной.

«Правительство должно быть отправлено в отставку — мы с командой «Разумной политики» инициируем этот процесс. Кабмин провалил абсолютно все направления своей деятельности», — написал он.

По его словам, на Украине сейчас дефицит бюджета. Средств не хватает, чтобы обеспечить нужды армии. Вместе с тем наблюдается падение промышленного производства, но неизменно растут тарифы и налоги, в связи с чем сотни тысяч предпринимателей ушли с рынка, а рабочие места закрылись.

Он призвал объединиться весь парламент, чтобы «невежды» больше не работали в Кабинете министров Украины, иначе страна рискует лишиться всего.

«А если у Шмыгаля осталась хоть капля совести – он должен самостоятельно уйти в отставку. Это было бы хоть какое-то ответственное решение после всего, до чего его команда довела страну!» — подчеркнул он.

На предложение Разумкова отреагировал депутат Рады Ярослав Железняк, поддержав его идею. Однако в настоящее время уволить Шмыгаля не представляется возможным из-за введённого военного положения в стране. Ведь полномочия министров Украины не могут быть прекращены пока действует режим. Поэтому депутат хочет подать инициативу, чтобы отменить этот пункт.

Позже Разумков опубликовал бланк для сбора подписей депутатов, отметив, что процесс был запущен.