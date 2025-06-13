Снижение минимального возраста мобилизации на Украине может значительно увеличить численность мобилизованных. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок в эфире украинского телеканала «Новости.Live».

«Как рассчитывают в оборонных органах, то есть в комитетах Минобороны, Генштабе, каждый год (на который снижен возраст мобилизации) — 100 тысяч. (Текущий минимальный возраст мобилизации) 25 лет, если меняется на мобилизационный возраст 24 года — плюс 100 тысяч», — заявил Евтушок.

По словам парламентария, если планка будет опущена до 18 лет, численность мобилизуемых возрастёт сразу на 700 тысяч. Евтушок также добавил, что в политических кругах Киева обсуждаются слухи о возможном требовании западных партнёров снизить возраст мобилизации до совершеннолетия. При этом официальных запросов от стран Запада пока не поступало.