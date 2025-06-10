ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 13:35

«Это проблема!» Зеленский шокировал правдой об отрыве Армии России по числу новобранцев

Зеленский: Украина способна призывать до 27 тысяч человек в ВСУ в месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский обнародовал данные о потенциальной мобилизационной способности страны, заявив, что Украина способна ежемесячно набирать до 27 тысяч человек в ВСУ.

«Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали», – сказал в интервью венгерскому изданию Valaszo Oline.

Украинский политик заметил, что общество «слегка» устало от затянувшихся боевых действий, но он всё равно уверен, что украинцы готовы пополнять ряды армии. По словам главаря киевского режима, «тысячи людей сражаются на фронте без надлежащего оружия». При этом Зеленский признал, что у России мобилизационный потенциал выше — до 50 тысяч новобранцев в месяц.

Он также прояснил текущую политику Киева относительно призыва. Зеленский подтвердил, что на Украине не мобилизуют граждан моложе 24 лет, предлагая им альтернативу в виде контрактной службы. Кроме того, он выступил категорически против инициатив западных партнёров о снижении призывного возраста до 18 лет.

Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только с Путиным
Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий он может только с Путиным

Кстати, данные Зеленского сошлись с информацией, которую ранее предоставил Владимир Путин. По словам российского президента, Россия может призывать ежемесячно 50-60 тысяч добровольцев на службу в Вооружённые силы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar