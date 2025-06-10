Владимир Зеленский обнародовал данные о потенциальной мобилизационной способности страны, заявив, что Украина способна ежемесячно набирать до 27 тысяч человек в ВСУ.

«Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали», – сказал в интервью венгерскому изданию Valaszo Oline.

Украинский политик заметил, что общество «слегка» устало от затянувшихся боевых действий, но он всё равно уверен, что украинцы готовы пополнять ряды армии. По словам главаря киевского режима, «тысячи людей сражаются на фронте без надлежащего оружия». При этом Зеленский признал, что у России мобилизационный потенциал выше — до 50 тысяч новобранцев в месяц.

Он также прояснил текущую политику Киева относительно призыва. Зеленский подтвердил, что на Украине не мобилизуют граждан моложе 24 лет, предлагая им альтернативу в виде контрактной службы. Кроме того, он выступил категорически против инициатив западных партнёров о снижении призывного возраста до 18 лет.