Путин рассказал, сколько добровольцев пополняют ряды Армии России каждый месяц
Путин: 50 тысяч добровольцев ежемесячно приходят на службу в ВС РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ежемесячно ряды Армии России пополняют по 50-60 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов, в том числе», — отметил российский лидер в беседе с руководителями «Деловой России».
Также Путин высказался о принудительной мобилизации на Украине. По словам главы государства, там людей отлавливают как собак, чтобы отправить погибать на фронт.
Ранее сообщалось, что из подвалов зданий в освобождённой части Часового Яра (ДНР) российские военнослужащие спасли десятки истощенных семей с детьми, страдающих от нехватки продовольствия и воды. Ранее отказались от эвакуации с украинскими силами, выбрав скрываться в убежищах в ожидании российских подразделений.