Путин рассказал, сколько добровольцев пополняют ряды Армии России каждый месяц

Ежемесячно ряды Армии России пополняют по 50-60 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов, в том числе», — отметил российский лидер в беседе с руководителями «Деловой России».

Также Путин высказался о принудительной мобилизации на Украине. По словам главы государства, там людей отлавливают как собак, чтобы отправить погибать на фронт.