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13 мая, 13:02

Путин рассказал, сколько добровольцев пополняют ряды Армии России каждый месяц

Путин: 50 тысяч добровольцев ежемесячно приходят на службу в ВС РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ежемесячно ряды Армии России пополняют по 50-60 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов, в том числе», — отметил российский лидер в беседе с руководителями «Деловой России».

Также Путин высказался о принудительной мобилизации на Украине. По словам главы государства, там людей отлавливают как собак, чтобы отправить погибать на фронт.

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Ранее сообщалось, что из подвалов зданий в освобождённой части Часового Яра (ДНР) российские военнослужащие спасли десятки истощенных семей с детьми, страдающих от нехватки продовольствия и воды. Ранее отказались от эвакуации с украинскими силами, выбрав скрываться в убежищах в ожидании российских подразделений.

Ольга Сливченко
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