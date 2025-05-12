«Сегодня работаем по рыбакам»: Военком на Украине назвал себя людоловом
«Страна.ua»: Военком из Звегеля назвал работников ТЦК людоловами
Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Военком из Звягеля, что в Житомирской области Украины, назвал себя и своих коллег «людолововами». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Сегодня звягельские людоловы, видите, отрабатываем. Работаем по рыбакам, по всем. Так что вечером что-то наловим, будет рыба», — рассказал военком в своём блоге.
К слову, видеоролики исчезли из открытого доступа по неизвестным причинам.
А ранее Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию ТЦК «невозвратной». То есть это не освобождает украинцев от обязанности проходить военную службу. Напомним, что на Украине сейчас набирают и молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет для контрактной службы в ВСУ. Тем, кто решит стать частью армии, обещают значительное вознаграждение — один миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей).