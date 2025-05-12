«Сегодня работаем по рыбакам»: Военком на Украине назвал себя людоловом

Военком из Звягеля, что в Житомирской области Украины, назвал себя и своих коллег «людолововами». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сегодня звягельские людоловы, видите, отрабатываем. Работаем по рыбакам, по всем. Так что вечером что-то наловим, будет рыба», — рассказал военком в своём блоге.