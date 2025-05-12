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12 мая, 15:10

«Сегодня работаем по рыбакам»: Военком на Украине назвал себя людоловом

«Страна.ua»: Военком из Звегеля назвал работников ТЦК людоловами

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Военком из Звягеля, что в Житомирской области Украины, назвал себя и своих коллег «людолововами». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сегодня звягельские людоловы, видите, отрабатываем. Работаем по рыбакам, по всем. Так что вечером что-то наловим, будет рыба», — рассказал военком в своём блоге.

К слову, видеоролики исчезли из открытого доступа по неизвестным причинам.

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А ранее Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию ТЦК «невозвратной». То есть это не освобождает украинцев от обязанности проходить военную службу. Напомним, что на Украине сейчас набирают и молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет для контрактной службы в ВСУ. Тем, кто решит стать частью армии, обещают значительное вознаграждение — один миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей).

Алиса Хуссаин
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