Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 12:41

«Как собак вылавливают»: Путин рассказал об отличиях в пополнении армий России и Украины

Путин: Киев вылавливает людей на улице, как собак, для отправки на фронт

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию, вылавливая людей на улицах как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Тем не менее в России, где люди идут в войска добровольно, набор выше, отметил глава государства.

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улицах, у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там 30 тысяч они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят», — подчеркнул глава государства на встрече с «Деловой Россией».

Мятежная бригада ВСУ шокировала признанием о провале мобилизации
Мятежная бригада ВСУ шокировала признанием о провале мобилизации

Ранее на Украине изменили порядок призыва в ВСУ во время мобилизации. Теперь призывникам будут рассылать электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии. Также Life.ru писал, что Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию ТЦК «невозвратной».

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar