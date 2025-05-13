«Как собак вылавливают»: Путин рассказал об отличиях в пополнении армий России и Украины

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию, вылавливая людей на улицах как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Тем не менее в России, где люди идут в войска добровольно, набор выше, отметил глава государства.

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улицах, у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там 30 тысяч они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят», — подчеркнул глава государства на встрече с «Деловой Россией».