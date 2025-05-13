«Как собак вылавливают»: Путин рассказал об отличиях в пополнении армий России и Украины
Путин: Киев вылавливает людей на улице, как собак, для отправки на фронт
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Украинские власти проводят принудительную мобилизацию, вылавливая людей на улицах как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Тем не менее в России, где люди идут в войска добровольно, набор выше, отметил глава государства.
«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улицах, у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там 30 тысяч они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят», — подчеркнул глава государства на встрече с «Деловой Россией».
Ранее на Украине изменили порядок призыва в ВСУ во время мобилизации. Теперь призывникам будут рассылать электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии. Также Life.ru писал, что Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию ТЦК «невозвратной».