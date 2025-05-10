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Регион
10 мая, 15:33

Мятежная бригада ВСУ шокировала признанием о провале мобилизации

Глава центра набора добровольцев заявил, что Украина провалила мобилизацию

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Mehaniq

Неожиданно жёсткое признание прозвучало из рядов Вооружённых сил Украины. Руководитель центра рекрутинга для набора добровольцев в 116-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ Юрий Максимов в эфире телеканала Espreso заявил о полном провале мобилизационного процесса в стране.

«Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации», — заявил он.

По его словам, причинами столь неутешительной ситуации стали сразу несколько факторов. К примеру, отсутствие внятных призывов и недостаточная мотивация граждан, слабое финансирование кампании и расплывчатые сроки службы для мобилизованных.

Таким образом, оценка ситуации с пополнением армии поступает не извне, а от офицера, непосредственно вовлечённого в процесс набора личного состава. К слову, 116-я бригада известна тем, что подняла мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР и была переброшена в Сумскую область.

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Интересно, как на такие новости от руководства страны будут реагировать украинцы, родственники которых погибли, допустим, в Курской области. Ранее в Верховной раде заявили, что добровольцев на Украине сейчас можно посчитать по пальцам, из-за чего власти набирают людей на фронт исключительно насильственными методами. Военкомов, которые не забирают на фронт кого попало там жестоко наказывают. К примеру, одного из них недавно собрались посадить в тюрьму на 12 лет, а другого, — заявившего, что на поле боя солдаты мрут целыми подразделениями, — самого отправили воевать.

Владимир Озеров
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