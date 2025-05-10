Неожиданно жёсткое признание прозвучало из рядов Вооружённых сил Украины. Руководитель центра рекрутинга для набора добровольцев в 116-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ Юрий Максимов в эфире телеканала Espreso заявил о полном провале мобилизационного процесса в стране.

«Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации», — заявил он.

По его словам, причинами столь неутешительной ситуации стали сразу несколько факторов. К примеру, отсутствие внятных призывов и недостаточная мотивация граждан, слабое финансирование кампании и расплывчатые сроки службы для мобилизованных.