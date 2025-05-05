На Украине военкома, заявлявшего о бездумных потерях, отправили на фронт
Юрий Ковалюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дубенский ТЦК
Сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) в Ровенской области был направлен в зону боевых действий. Этому предшествовал ряд заявлений, в которых он указывал, что никогда не отправит сына воевать, поскольку на фронте «людей кладут батальонами».
Всего через трое суток после публикации вызвавшего широкий резонанс интервью, Юрий Ковалюк, ранее возглавлявший Второй отдел Дубенского районного ТЦК в Радивилове, получил назначение на должность заместителя командира воинской части А4728 и был переведён непосредственно на фронт.
В комментарии областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подчеркнули, что Ковалюк такими заявлениями «не способствуют укреплению обороноспособности государства». Руководство посчитало, что его высказывания обусловлены личными обстоятельствами или «усталостью от службы».
Интересно, от чего на такой службе мог устать Ковалюк. Возможно, от запихивания в маршрутки украинцев, которых постоянно приходится приковывать к кровати или к батарее, чтобы они вели себя смирно. Однако сейчас ситуация такова, что на фронт могут забрать даже сотрудника ТЦК. Этому наверняка обрадуется начальник одного из территориальных центров комплектования, который считает, что воевать гораздо легче, чем загребать людей в микроавтобусы.