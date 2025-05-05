На Украине военкома, заявлявшего о бездумных потерях, отправили на фронт

Сотрудник одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК) в Ровенской области был направлен в зону боевых действий. Этому предшествовал ряд заявлений, в которых он указывал, что никогда не отправит сына воевать, поскольку на фронте «людей кладут батальонами».

Всего через трое суток после публикации вызвавшего широкий резонанс интервью, Юрий Ковалюк, ранее возглавлявший Второй отдел Дубенского районного ТЦК в Радивилове, получил назначение на должность заместителя командира воинской части А4728 и был переведён непосредственно на фронт.