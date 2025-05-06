На Украине изменили порядок призыва в ВСУ во время мобилизации

Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации: теперь призывникам будут рассылать электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии. О нововведениях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК — теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр», — заявил нардеп.

Также правительство уточнило перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для многодетных родителей.