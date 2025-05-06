На Украине изменили порядок призыва в ВСУ во время мобилизации
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Кабмин Украины изменил порядок призыва в ВСУ во время мобилизации: теперь призывникам будут рассылать электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии. О нововведениях сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Что предусмотрено? Электронное направление на ВВК — теперь военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через единый госреестр», — заявил нардеп.
Также правительство уточнило перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для многодетных родителей.
А ранее Верховный суд Украины признал даже незаконную мобилизацию ТЦК «невозвратной». То есть это не освобождает украинцев от обязанности проходить военную службу. Напомним, что на Украине сейчас набирают и молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет для контрактной службы в ВСУ. Тем, кто решит стать частью армии, обещают значительное вознаграждение — один миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей).
*Включён в список террористов и экстремистов.