После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово
Telegraph: Главу ЮАР Рамафосу «основательно отзеленскировали» в Белом доме
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Президент Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации во время визита в Белый дом, сообщает The Telegraph. По выражению издания, его «по-настоящему и основательно отзеленскировали» («Zelenskyed») — то есть поставили в неудобное положение перед камерами в Овальном кабинете.
Во время встречи, проходившей на фоне политических разногласий, президент США Дональд Трамп назвал Рамафосу одновременно «уважаемой и противоречивой фигурой». Кроме того, американский лидер продемонстрировал южноафриканскому президенту материалы, которые якобы свидетельствуют о насилии против белых фермеров в ЮАР. В ответ Рамафоса заявил, что никогда не видел этих документов.
Напомним, что та самая легендарная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа прошла 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете и завершилась публичной словесной перепалкой, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом. На ней Трамп в присутствии журналистов жёстко отчитал украинского политика, обвинив в затягивании мирных переговоров и использовании конфликта в личных политических целях. Американский лидер, по словам очевидцев, не сдерживал эмоций и прямо заявил украинскому президенту, что «поддержка не безгранична», потребовав конкретных шагов к деэскалации.