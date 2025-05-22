После унижения Зеленского в Овальном кабинете у американцев появилось новое слово

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса оказался в неловкой ситуации во время визита в Белый дом, сообщает The Telegraph. По выражению издания, его «по-настоящему и основательно отзеленскировали» («Zelenskyed») — то есть поставили в неудобное положение перед камерами в Овальном кабинете.

Во время встречи, проходившей на фоне политических разногласий, президент США Дональд Трамп назвал Рамафосу одновременно «уважаемой и противоречивой фигурой». Кроме того, американский лидер продемонстрировал южноафриканскому президенту материалы, которые якобы свидетельствуют о насилии против белых фермеров в ЮАР. В ответ Рамафоса заявил, что никогда не видел этих документов.