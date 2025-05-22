Трамп заманил президента ЮАР в «засаду», как Зеленского

Президент ЮАР Сирил Рамафоса угодил в Белом доме в такую же «ловушку», как некогда это сделал Владимир Зеленский. Американский лидер Дональд Трамп провернул с ним похожий трюк. Аналитики полагают, что главная цель такого дипломатического манёвра — угодить собственному электорату, сообщает газета The Hill.

«На этот раз Трамп использовал в качестве контраста президента ЮАР Сирила Рамафосу, точно так же, как он и вице-президент Вэнс в конце февраля нападали на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете», — указывают авторы.

Хотя встречу с Рамафосой вряд ли начнут разбирать на цитаты и клепать из неё мемы, в ней, по мнению обозревателей, прослеживались черты заранее спланированного «спектакля. К примеру, когда Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы продемонстрировать видео с провокационными заявлениями южноафриканских политиков.

Президент Рамафоса в этом плане оказался умнее Зеленского и не стал скандалить. Он решительно отверг подозрения в том, что правительство ЮАР одобряет притеснения белого населения, сведя на нет предположения, озвученные американской стороной.